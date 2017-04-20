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Московская мэрия согласовала проведение митинга против сноса пятиэтажек 14 мая на проспекте Сахарова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

По его словам, в мэрию поступили четыре заявки на проведение подобных акций 12, 13 и 14 мая. В результате удалось согласовать проведение единого митинга 14 мая, пояснил Черников.

Один из организаторов акции, член незарегистрированной Партии 5 декабря Юлия Галямина подтвердила согласование акции и добавила, что митинг начнется в 14:00.

«Остальные заявки будут отозваны, как только мы получим на руки согласование», – сказала она.

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20 марта Госдума одобрила в первом чтении законопроект о сносе московских пятиэтажек. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, предварительный список попавших под снос домов подготовят к 1 мая. В Москве предполагается снести около 8 тысяч пятиэтажек общей площадью 25 млн квадратных метров. Стоимость проекта оценивалась в 3,5 трлн рублей.

Жители Хамовников выступили против сноса своих домов и добились исключения района из программы, так как мэрия не нашла площадки для строительства нового жилья.

Как стало известно позднее, власти Москвы подобрали 150 площадок, на которых «теоретически» можно построить дома для жителей попадающих под снос домов. Президент РФ Владимир Путин 26 апреля заявил, что не подпишет закон о реновации, если в нем будут нарушены права граждан.

28 апреля Собянин сказал, что в проект закона внесут несколько изменений, в том числе пропишут право жильцов отказаться от участия в программе по решению собрания собственников.