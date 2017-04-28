Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минздраву и Минпромторгу создать механизм снижения цены барьерных контрацептивов.
Такое поручение содержится в стратегии борьбы с ВИЧ, подписанной премьер-министром Дмитрием Медведевым. Внимание на этот пункт обратило RNS.
Как следует из документа, вопрос о снижении цен должен рассматриваться в том числе «за счет оценки конкуренции на товарном рынке».
Ведомства должны выполнить поручение не позднее третьего квартала 2017 года.
Подписанная Медведевым стратегия рассчитана до 2020 года. В ней также прописана необходимость разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей.
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