17:07

Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минздраву и Минпромторгу создать механизм снижения цены барьерных контрацептивов.

Такое поручение содержится в стратегии борьбы с ВИЧ, подписанной премьер-министром Дмитрием Медведевым. Внимание на этот пункт обратило RNS.

Как следует из документа, вопрос о снижении цен должен рассматриваться в том числе «за счет оценки конкуренции на товарном рынке».

Ведомства должны выполнить поручение не позднее третьего квартала 2017 года.

Подписанная Медведевым стратегия рассчитана до 2020 года. В ней также прописана необходимость разрешить ВИЧ-инфицированным усыновлять детей.