Режим чрезвычайной ситуации ввели на всей территории Сибирского федерального округа из-за пожаров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу МЧС Владимира Пучкова.
По его словам, режим ЧС вводится на территории региона с 17:00. В результате пожара сгорели 59 домов в деревне Бубновка, расположенной в Киренском районе Иркутской области, рассказали в МЧС. Все жители деревни были эвакуированы, пострадавших нет. Потушить пожар не удается из-за сильного ветра. Деревню от «большой земли» отделяет река Лена, доставить туда тяжелую технику сейчас невозможно, уточнили в ведомстве.
При этом «Иркутск Онлайн» со ссылкой на председателя думы Киренского МО Дмитрия Ткаченко пишет, что в поселке сгорели все дома, детский сад, школа и здание местной администрации. Ткаченко добавил, что все сгорело за три часа. По его словам, местных жителей перевезли в Киренск.
СК завел уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). По данным следователей, пожар начался в нежилом секторе поселка – загорелся заброшенный дом или мусор. В сообщении ведомства уточняется, что к 21:00 по местному времени сгорели более 50 жилых домов.
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