17:25

Сотрудники управления МВД по борьбе с экстремизмом второй раз за сутки пришли в офис проекта «Открытой России». Об этом сообщил адвокат движения Сергей Бадамшин.

Он не уточнил, с какой целью пришли полицейские.

Как пишет председатель «Открытой России» Александр Соловьев, они «хотели вручить приглашения на дачу объяснений». Исполнительный директор ОР Тимур Валеев уточнил, что сотрудники МВД хотели выдать приглашения для дачи объяснений по статьям 144–145 УПК (рассмотрение обращений о преступлении). Все отказались их получать.

@widget type=post-embed id=81724

Накануне обыск проходил в офисе «Открытых выборов». Сотрудники МВД пришли с обыском после того, как им якобы позвонили и сообщили, что в офисе движения находятся экстремистские материалы. Из офиса изъяли ноутбуки и материалы «Открытой России». По мнению координатора правозащитного направления Марии Бароновой, обыски инициировала мэрия Москвы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведение несогласованной акции приведет к «законной реакции». «Открытая Россия» планирует провести акцию «Надоел» в Москве и других городах России. Мэрия Москвы не согласовала заявленный организаторами маршрут, не разрешили проведение акции и в Санкт-Петербурге.

«Открытую Россию» признали нежелательной в России организацией 26 апреля. В движении, однако, заявили, что запрет не коснется их деятельности, так как движение «чисто российское» и потому не может быть признано нежелательным. Основатель движения Михаил Ходорковский объяснил попадание в список тем, что «Открытая Россия» планирует провести акцию протеста.