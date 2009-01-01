18:11

Группа «Сафмар» (ранее «Бин»), которую контролирует семья Гуцериевых, закрыла сделку по покупке 57,7% акций «М.Видео». Об этом сообщается в совместном заявлении компаний.

«ПАО “М.Видео” будет переименовано в ПАО “Cафмар Ритейл” и станет управляющей компанией для торговых сетей “М.Видео”, “Эльдорадо” и проекта “Маркетплейс”», – говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что «Сафмар Ритейл» будет развивать сети «М.Видео» и «Эльдорадо» отдельно, «сохраняя их собственный менеджмент».

«Сафмар» выкупила долю основных акционеров «М.Видео» – Александра Тынкована, Павла Бреева и Михаила Тынкована.

В 2016 году «Сафмар» купила «Техносилу» и «Эльдорадо». Саид Гуцериев пообещал, что бренд «Эльдорадо» сохранят.