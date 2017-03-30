В этом месяце корпорация Apple начала перевозить сотрудников в новое здание штаб-квартиры в Калифорнии, похожее на гигантский бублик. Конструкция размером с Пентагон обошлась компании в $5 млрд и стала самой дорогой корпоративной штаб-квартирой из когда-либо построенных. Офисы богатых технологических компаний из Кремниевой долины – интересный объект для наблюдения не только снаружи, но и изнутри: по ним можно судить о том, как будет выглядеть и эволюционировать офис в принципе. Свои выводы по этой теме представил журнал Economist.

Кремниевая долина уже изменила то, как люди по всему миру ведут себя на работе, с помощью имейла, мессенджеров, поисковых систем и прочих своих продуктов. То же самое, вероятно, произойдет с организацией офисного помещения. Сейчас главный тренд – концепция работы в разных пространствах, которая пришла на смену рабочим зонам, закрепленным за каждым сотрудником.