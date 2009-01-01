18:54

Компания «Траст» купила у ООО «Яуза 12» 17% акций холдинга «Сибур». Об этом говорится в сообщении «Сибура».

Как уточняет «Интерфакс», «Траст» – компания Леонида Михельсона, «Яуза» – структура Кирилла Шамалова.

«Консолидация дополнительного пакета акций обусловлена планами по привлечению новых партнеров для наращивания промышленного потенциала компании», – приводит агентство комментарий Михельсона по поводу сделки.

Одновременно «Траст» увеличил до 99,9% долю в уставном капитале ООО «ОлеФинИнвест», которое владеет 34,08% акций «Сибура». В результате сделок Михельсон контролирует 48,5% компании, Геннадий Тимченко – 17%, Шамалов – 3,9%.

Еще 10,6% акций принадлежит действующему и бывшему менеджменту компании, по 10% владеют китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути.Причем, как писало РБК, Silk Road Fund купил 9% акций у Михельсона, еще 1% – у бывших и нынешних топ-менеджеров компании.

Сумма сделки между Шамаловым и Михельсоном не называется. В декабре 2015 года Sinopec купила 10% акций «Сибура» за $1,34 млрд.

Заметка дополняется.