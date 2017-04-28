19:16

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео нападения на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову. Инцидент попал на камеры наблюдения у подъезда, мимо которого проходила пострадавшая.

https://twitter.com/rentvchannel/status/857985467643506688

На записи видно, как неизвестный мужчина подходит к активистке со спины, затем разворачивается и брызгает ей в лицо баллончиком с неизвестным веществом. После этого нападавший уходит.

28 апреля Наталье Федоровой в лицо плеснули «химическим раствором». После этого у женщины пропало зрение, она обратилась в больницу. Врачи диагностировали у Федоровой химические ожоги лица и глаз. По мнению медиков, зрение активистки восстановится, сообщил лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин.

Заметка дополняется.