19:32

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Петр Порошенко в апреле провели очередной «тайный» телефонный разговор, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Собеседник газеты в Киеве рассказал, что главы государств в начале апреля обсуждали обмен пленными, поставки в Донбасс продуктов питания, воды и электроэнергии.

По словам источника, Порошенко предупредил Путина о проблеме с долгами за электричество в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках.

Украинский президент, отметил собеседник издания, заявил, что если долги не будут выплачены, Киев прекратит поставки электричества в Донбасс.

Источник «Коммерсанта» в Москве рассказал об «уважительном корректном ключе», в котором проходил разговор Путина и Порошенко. Вместе с тем, «президенты вынуждены были шутить, чтобы не разругаться и не наговорить друг другу резкостей», добавил собеседник газеты.

Киев объявил о прекращении поставок электроэнергии на неподконтрольные Украине территории Луганской области с 25 апреля. Российское правительство после этого решило обеспечить регион электричеством «в рамках гуманитарной поддержки», заявлял полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

По данным «Коммерсанта», за первые два месяца 2017 года украинский и российский президенты говорили по телефону 4 раза по инициативе Киева. Все эти разговоры не афишировались. О переговорах двух лидеров также писала «Газета.Ru».