19:53

Семья директора Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрия Кочнева задекларировала самый большой доход в органах госбезопасности. Такой вывод сделало РБК, сравнив налоговые декларации руководителей ФСБ, СВР и ФСО.

Согласно документу, Кочнев и его жена Марина Медведева задекларировали 49,5 млн рублей. При этом годовой доход самого Кочнева составил 8,5 млн рублей, в то время как его супруга за год заработала 41 млн рублей.

Согласно декларации, Кочнев владеет квартирой площадью 101,7 квадратных метров, а также автомобилями Toyota Land Cruiser Prado и Renault Duster. В собственности супруги директора ФСО – земельный участок площадью (2339 квадратных метров), два дома (общая площадь – 433,4 квадратных метра), четыре квартиры площадью (351,7 квадратных метра), два машино-места, навес, беседка и гараж.

В целом руководители ФСО и члены их семей задекларировали 86,5 млн рублей. Как пишет РБК, общий доход руководства ведомства превышает доходы руководителей Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ). Так, руководство СВР задекларировало 27,6 млн рублей, а ФСБ – 51,8 млн рублей. При этом доход директора ФСБ Александра Бортникова составил 11,3 млн рублей, а глава СВР, бывший спикер Госдумы Сергей Нарышкин заработал в 2016 году 9,5 млн рублей.

14 апреля декларации о доходах опубликовали президент России Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, а также министры, сенаторы и депутаты ГД. Путин по итогам 2016 года заработал около 8,8 млн рублей, Медведев задекларировал 8,5 млн рублей. Согласно декларации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, он заработал в 10 раз меньше, чем его жена Татьяна Навка. Так, доход Пескова за 2016 год составил 13 млн рублей, в то время как Навка задекларировала более 120 млн рублей.