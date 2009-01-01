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Специалисты Россельхознадзора в начале мая проведут проверки белорусских предприятий, которые производят молочную, мясную и рыбную продукцию. Об этом говорится на сайте ведомства.

﻿«Согласно достигнутым договоренностям, в период со 2 по 5 мая 2017 года специалисты Россельхознадзора совместно со специалистами Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь проведут совместную проверку предприятий по производству молочной, мясной и рыбной продукции», – отмечается в сообщении.

Во время Всероссийского форума продовольственной безопасности глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что будут изучаться предприятия Минской области, а также белорусские компании, которые резко увеличили объемы производства, передает «Прайм».

﻿«Потому что это наводит на мысли, что с закрытых предприятий стали поставлять на открытые и стали продавать», – отметил Данкверт.

Ранее сообщалось, что поставки белорусского продовольствия в Россию могут возобновиться в конце апреля.

15 апреля Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию продукцию двух белорусских предприятий.

В феврале Россия запретила поставку говядины из Белоруссии, заподозрив белорусские предприятия в том, что они используют украинское и европейское мясо. Ограничения также коснулись молочной продукции некоторых предприятий.