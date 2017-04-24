В США спорят о Бараке Обаме, точнее – об источнике его заработка. Пресса узнала, что Обама получит за выступление на мероприятии, которое организует инвесткомпания Cantor Fitzgerald, гонорар в $400 тысяч. По неофициальным данным, контракт уже подписан (само событие пройдет в сентябре), хотя у экс-президента еще есть возможность отказаться.

Позднее стало известно, что Обама заработал и на другом выступлении – перед рекламодателями кабельной сети A&E. Мероприятие состоялось 27 апреля. Гонорар, по неофициальной информации, был таким же.

Казалось бы, что удивительного в таком заработке? Платные речи – обычный источник дохода для бывших президентов США. Они исчисляются сотнями. На них зарабатывают миллионы долларов. Но на Обаму ополчились как сторонники, так и противники. Обвинители и защитники приводят схожие аргументы, но делают из них разные выводы.

«Так все делают»