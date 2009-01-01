21:42

Министерство юстиции России обжаловало решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате российскому оппозиционному политику Алексею Навальному €63 тысяч за необоснованные задержания во время массовых акций. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства.

﻿«26 апреля в соответствии со статьей 43 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в Европейский Суд по правам человека направлено ходатайство властей Российской Федерации о передаче дела “Навальный против России” в Большую палату», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что «аргументация российских властей сформирована с учетом мнения компетентных государственных органов».

Ранее ЕСПЧ счел, что Навальный подвергался незаконному преследованию, и обязал Россию выплатить политику €63 тысячи компенсации.

Политик отмечал, что сотрудники полиции неоднократно незаконно задерживали его во время массовых собраний, а также предъявляли административные обвинения о нарушении порядка проведения митингов и неподчинении правоохранительным органам.

В иске Навального содержалась информация о шести эпизодах, в ходе которых он был приговорен к штрафам и, суммарно, к семи дням административного ареста.