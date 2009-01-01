Сотрудники Главного управления МВД по Ставропольскому краю установили личности четырех человек, которые предположительно совершили нападение на блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В настоящее время сотрудниками полиции установлены личности четверых граждан, возможно причастных к нападению. Предприняты меры по установлению их местонахождения. Выясняются все обстоятельства происшествия», – отмечается в сообщении.
Имена нападавших в полиции не называют.
Ранее 26 апреля на Илью Варламова дважды напали в Ставрополе. В первый раз его облили зеленкой.
В разговоре с «Медиазоной» Варламов пояснил, что у выхода из аэропорта его встретили около 10 молодых людей, после чего бросили в него торт, облили зеленкой и йодом.
Во второй раз блогеру разбили машину.
Варламов еще после первого нападения обратился в полицию. Позднее сообщалось, что управление МВД по Ставрополью начало проверку в связи с нападениями на блогера, но задержанных пока нет.
Блогер сообщал, что среди нападавших ранее предположительно опознали депутата городской думы Ставрополя Сергея Медведева, а также начальника управляющей компании «ЮгСтройИнвест» – застройщика ЖК «Перспективный».
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