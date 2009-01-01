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Сотрудники Главного управления МВД по Ставропольскому краю установили личности четырех человек, которые предположительно совершили нападение на блогера Илью Варламова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

﻿«В настоящее время сотрудниками полиции установлены личности четверых граждан, возможно причастных к нападению. Предприняты меры по установлению их местонахождения. Выясняются все обстоятельства происшествия», – отмечается в сообщении.

Имена нападавших в полиции не называют.

Ранее 26 апреля на Илью Варламова дважды напали в Ставрополе. В первый раз его облили зеленкой.

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В разговоре с «Медиазоной» Варламов пояснил, что у выхода из аэропорта его встретили около 10 молодых людей, после чего бросили в него торт, облили зеленкой и йодом.

Во второй раз блогеру разбили машину.

Варламов еще после первого нападения обратился в полицию. Позднее сообщалось, что управление МВД по Ставрополью начало проверку в связи с нападениями на блогера, но задержанных пока нет.

Блогер сообщал, что среди нападавших ранее предположительно опознали депутата городской думы Ставрополя Сергея Медведева, а также начальника управляющей компании «ЮгСтройИнвест» – застройщика ЖК «Перспективный».