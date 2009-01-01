23:20

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь заявила о поступивших угрозах «облить ее серной кислотой». Об этом она сообщила на своей странице в фейсбуке.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1886635444927650&id=1652736554984208

По словам Соболь, угрозы поступили ей после эфира утренней программы на Навальный LIVE, в которой она говорила о последнем нападении на Алексея Навального и критиковала законопроект о реновации в Москве.

﻿«После эфира в комментариях Youtube появилась следующая запись: “Соболь. Навальному зеленкой, а тебе серной кислотой. Жди”. Комментарий оставил пользователь под ником “Евгений Азаров”», – отмечает Соболь.

Сразу после этого она подала заявление в МВД с просьбой провести проверку по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).

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Соболь также отметила, что воспринимает подобные комментарии серьезно, «с учетом последних нападений на Навального с зеленком и на активистов, высказывающихся против реновации в Москве».

27 апреля оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой около офиса Фонда борьбы с коррупцией. Зеленка попала в глаза, в больнице ему поставили диагноз «химический ожог правого глаза».

Нападению также подверглись активистка партии «Яблоко» Наталья Федорова, которой плеснули в лицо «химическим раствором», и блогер Илья Варламов, на которого накануне дважды напали в Ставрополе, облили зеленкой и йодом и разбили машину.