28 апреля, 23:50

Сотрудники полиции опечатали здание Международного центра Рерихов. Об этом «Новой газете» сообщил вице-президент центра Александр Стеценко.

﻿«У нас был концерт. В конце директор Музея Востока вместе с юристами и в сопровождении спецподразделения начали захват здания. Они выставили охрану. Выгнали людей, опечатали здание, нас не пускают», – отметил Стеценко.

По данным адвоката Александра Карабанова, представляющего интересы центра, обыск проводится по делу о мошенничестве, в котором обвиняется бывший председатель правления Мастер-банка Борис Булочник.

﻿«По поручению следователя ГСУ при ГУВД Москвы, в Центре проводится обыск по делу Мастер-банка, председатель которого якобы на украденные деньги купил несколько картин Рериха и передал их в музей», – заявил Карабанов.

В Министерстве культуры России сообщили, что выселение центра Рерихов проходит в целях обеспечения сохранности усадьбы Лопухиных, в которой он располагается.

В ведомстве также отметили, что договоры безвозмездного пользования с центром были в судебном порядке расторгнуты, в том числе из-за ненадлежащего содержания объектов культурного наследия.

Ранее обыски в Международном центре Рерихов проходили в марте. В результате, было изъято около 200 экспонатов.

В июне 2016 года центр проверялся на экстремизм. В музее эти действия объяснили желанием Минкульта забрать усадьбу Лопухиных.

Международный центр Рерихов участвует в судебной тяжбе против Министерства культуры РФ. Ведомство отозвало прокатную лицензию на подготовленный центром фильм «Зов космической эволюции» за пропаганду религиозной идеологии и демонстрацию нацистской символики. В Минкультуры пояснили, что фильм пропагандирует религиозное течение New Age, которое противопоставляется церкви, органам государственной власти и федеральным музеям.