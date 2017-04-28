Северная Корея запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.
Ракету запустили из района к северу от Пхеньяна. Это была ракета среднего радиуса действия KN-17, отмечает телеканал CNN.
По данным Reuters, пуск ракеты прошел неудачно. Она взорвалась через несколько секунд после старта.
Ракета была запущена с авиабазы Пукчанг, пролетела около 30–40 километров, а затем упала в Японское море.
Ранее КНДР провалила запуск еще одной баллистической ракеты. Она взорвалась через пять секунд после старта.
В КНДР запуски баллистических ракет назвали «нормальным процессом». Заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо отметил, что ракетные пуски – это «законное право суверенного государства».
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