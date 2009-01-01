Казнь Кеннета Уильямса заняла, по официальным данным, всего 13 минут. 27 апреля 2017 года в 23:05 персонал Исправительного департамента штата Арканзас объявил Кеннета мертвым после введения ему смертельной инъекции.
У штата проблемы с исполнением высшей меры наказания. Казнить преступников пришлось в спешке.
Казнь Кеннета Уильямса заняла, по официальным данным, всего 13 минут. 27 апреля 2017 года в 23:05 персонал Исправительного департамента штата Арканзас объявил Кеннета мертвым после введения ему смертельной инъекции.
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