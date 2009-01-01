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Один из нападавших на Илью Варламова задержан в Ставрополе. Об этом блогер сообщил на своем сайте.

https://twitter.com/varlamov/status/858076788009951232

По словам Варламова, нападавший сам пришел в полицию и во всем признался. Его задержали на пять суток.

«Остальные на очереди. Возбудили ли дело, мне неизвестно», – отмечает блогер.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД Ставрополя установили личности четырех человек, которые предположительно напали на блогера.

Нападение на Илью Варламова произошло 26 апреля. Блогер пояснил, что у выхода из аэропорта его встретили около 10 молодых людей, после чего бросили в него торт, облили зеленкой и йодом. По его словам, молодые люди кричали: «Вали в свою Америку».

Во второй раз ему разбили машину.

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Варламов еще после первого нападения обратился в полицию. Позднее сообщалось, что управление МВД по Ставрополью начало проверку в связи с нападениями на блогера.

Варламов также сообщал, что среди нападавших ранее предположительно опознали депутата городской думы Ставрополя Сергея Медведева, а также начальника управляющей компании «ЮгСтройИнвест» – застройщика ЖК «Перспективный».