Один из нападавших на Илью Варламова задержан в Ставрополе. Об этом блогер сообщил на своем сайте.
https://twitter.com/varlamov/status/858076788009951232
По словам Варламова, нападавший сам пришел в полицию и во всем признался. Его задержали на пять суток.
«Остальные на очереди. Возбудили ли дело, мне неизвестно», – отмечает блогер.
Ранее сообщалось, что сотрудники МВД Ставрополя установили личности четырех человек, которые предположительно напали на блогера.
Нападение на Илью Варламова произошло 26 апреля. Блогер пояснил, что у выхода из аэропорта его встретили около 10 молодых людей, после чего бросили в него торт, облили зеленкой и йодом. По его словам, молодые люди кричали: «Вали в свою Америку».
Во второй раз ему разбили машину.
Варламов еще после первого нападения обратился в полицию. Позднее сообщалось, что управление МВД по Ставрополью начало проверку в связи с нападениями на блогера.
Варламов также сообщал, что среди нападавших ранее предположительно опознали депутата городской думы Ставрополя Сергея Медведева, а также начальника управляющей компании «ЮгСтройИнвест» – застройщика ЖК «Перспективный».
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