Компания SolarCity, которую Tesla в прошлом году купила за $2 млрд, прекратит продажу солнечных панелей «от двери к двери» (door-2-door). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Теперь продажи будет осуществляться через розницу и интернет.
«После тщательного рассмотрения мы полагаем, что это решение отражает предпочтения большинства наших потенциальных клиентов, и станет лучшим опытом для них», – отмечается в заявлении.
Такое решение было принято в связи с замедлением темпов работы солнечных батарей на основных рынках в США. По данным Bloomberg New Energy Finance, годовой прирост установок солнечных батарей на крышах составит всего 3% против 64% в 2014 году.
В Tesla отметили, что «подавляющему большинству» работников, которых затронет этот вопрос, будет предоставлена возможность занять другие должности в компании, в которой на сегодняшний день работает около 30 тысяч человек.
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