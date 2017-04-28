04:30

Компания SolarCity, которую Tesla в прошлом году купила за $2 млрд, прекратит продажу солнечных панелей «от двери к двери» (door-2-door). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Теперь продажи будет осуществляться через розницу и интернет.

﻿«После тщательного рассмотрения мы полагаем, что это решение отражает предпочтения большинства наших потенциальных клиентов, и станет лучшим опытом для них», – отмечается в заявлении.

Такое решение было принято в связи с замедлением темпов работы солнечных батарей на основных рынках в США. По данным Bloomberg New Energy Finance, годовой прирост установок солнечных батарей на крышах составит всего 3% против 64% в 2014 году.

В Tesla отметили, что «подавляющему большинству» работников, которых затронет этот вопрос, будет предоставлена возможность занять другие должности в компании, в которой на сегодняшний день работает около 30 тысяч человек.