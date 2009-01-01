05:26

Правоохранительные и судебные органы России полностью погасили задолженность по оплате труда адвокатов по назначению за 2016 год. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА РФ).

Большая часть долгов приходилась на органы дознания и следствия МВД, которые к концу года не выплатили 700 млн рублей.

По данным представителей ФПА, сейчас сообщения о задолженностях поступают лишь из региональных палат, с которыми еще не до конца расплатились. Там свои права защищают, подавая коллективные иски к должникам.

Издание отмечает, что критической ситуация с адвокатами стала в прошлом году, когда сотрудники адвокатских контор выражали свое недовольство отсутствием выплат на забастовках.

В 2015 году задолженность правоохранительных и судебных органов составила 210,8 млн рублей, а к 2016 году долги выросли до 519,4 млн рублей.

В реестре ФПА числятся около 72 тысяч действующих адвокатов, для большей части из которых представление интересов – это единственный источник дохода.

Вопрос оплаты труда адвокатов по назначению стал одной из главных тем на VIII Всероссийском съезде адвокатов. Участники съезда были возмущены тем, что прошлогодние долги погасили за счет бюджета 2017 года.

«Получается, что кризис платежей прошлого года фактически запланирован государством на середину текущего года», – приводит издание решение съезда.

По данным газеты, в России единая ставка оплаты труда защитника по назначению составляет 550 рублей в сутки.

В МВД отметили, что сейчас Минфин работает над проектом федерального закона о внесении изменений в бюджет 2017 года и планового периода 2018–2019 годов.