Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил о том, что в Америке «глубоко обеспокоены» признанием нескольких организаций «нежелательными» в России. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.
«Мы глубоко обеспокоены решением российского правительства о внесении движения “Открытая Россия”, общественного сетевого движения “Открытая Россия” и “Института современной России” в список “нежелательных” иностранных организаций», – отмечает Тонер.
По мнению Госдепа, эти и другие международные организации гражданского общества не могут представлять угрозы для России.
Тонер заявил, что если Россия планирует построить сильное демократическое правительство с динамичной, конкурентоспособной экономикой, «она должна ценить и поддерживать, а не преследовать и криминализировать независимое мнение».
В Госдепе Россию призвали следовать международным обязательствам, в том числе и по защите прав и основных свобод человека, а также «прекратить ограничивать деятельность организаций гражданского общества в России».
«Открытую Россию» признали нежелательной организацией 26 апреля. По данным Генпрокуратуры, деятельность британской организации «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».
При этом в «Открытой России» заявили, что они «чисто российская организация», и поэтому не могут быть признаны нежелательной.
По словам основателя движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, попадание в список связано с акцией «Надоел», которую движение планировало провести в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.
Участники акции собирались передать заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой завершить свою политическую карьеру и не избираться на выборах 2018 года. По данным на 20 апреля, ее согласовали в 11 городах, разрешения не получили,в частности, организаторы акций в Москве и Санкт-Петербурге.
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