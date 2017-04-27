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Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил о том, что в Америке «глубоко обеспокоены» признанием нескольких организаций «нежелательными» в России. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

﻿«Мы глубоко обеспокоены решением российского правительства о внесении движения “Открытая Россия”, общественного сетевого движения “Открытая Россия” и “Института современной России” в список “нежелательных” иностранных организаций», – отмечает Тонер.

По мнению Госдепа, эти и другие международные организации гражданского общества не могут представлять угрозы для России.

Тонер заявил, что если Россия планирует построить сильное демократическое правительство с динамичной, конкурентоспособной экономикой, «она должна ценить и поддерживать, а не преследовать и криминализировать независимое мнение».

В Госдепе Россию призвали следовать международным обязательствам, в том числе и по защите прав и основных свобод человека, а также «прекратить ограничивать деятельность организаций гражданского общества в России».

«Открытую Россию» признали нежелательной организацией 26 апреля. По данным Генпрокуратуры, деятельность британской организации «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства».

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При этом в «Открытой России» заявили, что они «чисто российская организация», и поэтому не могут быть признаны нежелательной.

По словам основателя движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, попадание в список связано с акцией «Надоел», которую движение планировало провести в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России.

Участники акции собирались передать заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой завершить свою политическую карьеру и не избираться на выборах 2018 года. По данным на 20 апреля, ее согласовали в 11 городах, разрешения не получили,в частности, организаторы акций в Москве и Санкт-Петербурге.