Google планирует испытать новую беспроводную технологию передачи данных на гонках NASCAR, пишет Business Insider.
Компания обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) США с просьбой разрешить тест «передачи данных от гоночных автомобилей к стационарным или базовым станциям, размещенным на трассе».
Google запросил разрешение сделать это на четырех соревнованиях, которые пройдут с июня по сентябрь в Южной Каролине, Вирджинии, Мичигане и Теннесси.
Как уточняет Business Insider, опубликованный FCC документ отредактирован и предоставляет мало технических деталей. Из него, в частности, следует, что речь идет о частотах 3400 мегагерц и 3600 мегагерц.
Корпорация не прокомментировала эту информацию, добавляет издание.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.