08:30

Google планирует испытать новую беспроводную технологию передачи данных на гонках NASCAR, пишет Business Insider.

Компания обратилась в Федеральную комиссию по связи (FCC) США с просьбой разрешить тест «передачи данных от гоночных автомобилей к стационарным или базовым станциям, размещенным на трассе».

Google запросил разрешение сделать это на четырех соревнованиях, которые пройдут с июня по сентябрь в Южной Каролине, Вирджинии, Мичигане и Теннесси.

Как уточняет Business Insider, опубликованный FCC документ отредактирован и предоставляет мало технических деталей. Из него, в частности, следует, что речь идет о частотах 3400 мегагерц и 3600 мегагерц.

Корпорация не прокомментировала эту информацию, добавляет издание.