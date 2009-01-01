Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником Echostar-21 с Байконура перенесут на начало лета, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.
«Уже понятно, что из-за нерешенных технических проблем пуски возобновить в конце мая не получится, и пуск “Протона” со спутником EchoStar 21 сдвигается минимум на начало июня. Соответственно, незначительно сдвинутся и все остальные пуски ракет “Протон”, намеченные на этот год», – сказал собеседник агентства.
Также источник уточнил, что в связи со сдвигом графика запланированный на октябрь запуск пилотируемого корабля «Союз МС-07» отложат на 27 декабря.
«Роскосмос» в январе отозвал двигатели для «Протонов» из-за неполадок. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в том же месяце говорил, что запуски ракет-носителей возобновят через три с половиной месяца.
По данным «Коммерсанта», во время испытания двигателей обнаружили неполадки, вызванные в том числе использованием «неликвидных компонентов», например, менее жаростойких металлов.
В декабре 2016 года из-за неполадок с двигателем «Протона» потерпел крушение космический грузовик «Прогресс МС-04».
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.