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Запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутником Echostar-21 с Байконура перенесут на начало лета, сообщил «Интерфаксу» источник на космодроме.

«Уже понятно, что из-за нерешенных технических проблем пуски возобновить в конце мая не получится, и пуск “Протона” со спутником EchoStar 21 сдвигается минимум на начало июня. Соответственно, незначительно сдвинутся и все остальные пуски ракет “Протон”, намеченные на этот год», – сказал собеседник агентства.

Также источник уточнил, что в связи со сдвигом графика запланированный на октябрь запуск пилотируемого корабля «Союз МС-07» отложат на 27 декабря.

«Роскосмос» в январе отозвал двигатели для «Протонов» из-за неполадок. Вице-премьер Дмитрий Рогозин в том же месяце говорил, что запуски ракет-носителей возобновят через три с половиной месяца.

По данным «Коммерсанта», во время испытания двигателей обнаружили неполадки, вызванные в том числе использованием «неликвидных компонентов», например, менее жаростойких металлов.

В декабре 2016 года из-за неполадок с двигателем «Протона» потерпел крушение космический грузовик «Прогресс МС-04».