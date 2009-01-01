09:22

Доходы вице-мэра Москвы, руководителя транспортного департамента Максима Ликсутова за год упали почти в десять раз, следует из опубликованных на сайте мэрии деклараций.

Согласно документам, Ликсутов в 2016 году заработал 6,8 млн рублей, годом ранее он отчитался о доходе в 65,9 млн рублей, а в 2014 году – 14,5 млн, что в два раза больше, чем у других заместителей мэра.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2016 году заработал 6,5 млн рублей. По сравнению с 2015 годом его доходы не изменились. В собственности у мэра только гараж, также указана квартира в пользовании. Сведений о родственниках в декларации нет.

Также практически не поменялись заработки остальных чиновников мэрии. Из министров московского правительства самый большой доход указал глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин – почти 95 млн рублей (годом ранее – 89 млн рублей).