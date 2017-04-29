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В Турции заблокирован доступ к «Википедии», сообщает Hurriyet. Как уточняет издание, недоступны версии интернет-энциклопедии на всех языках.

Ресурс недоступен с утра 29 апреля. Hurriyet также пишет, что «Википедию» заблокировали по решению Совета по информационным технологиям и связи.

Как следует из решения, которое цитирует газета, доступ к ресурсу ограничили в соответствии с законом 5651, однако конкретных причин власти не назвали.

РИА Новости отмечает, что этот закон регулирует интернет-вещание и борьбу с преступлениями в этой сфере. Его, добавляет агентство, неоднократно критиковала оппозиция, указывая, что он якобы нарушает свободу слова и ограничивает право на доступ к информации.

Турция 16 апреля провела референдум о расширении президентских полномочий, поправки инициировал президент Турции Реджеп Эрдоган, их поддержали 51,41% участников голосования. В крупнейших городах Турции, в том числе в Анкаре большинство участников референдума выступили против изменений.

После референдума один из пользователей «Википедии» отредактировал англоязычную статью об Эрдогане, назвав его диктатором. Правку затем удалили, отключив возможность редактировать статью незарегистрированным пользователям.