15:58

В Москве закончилась акция «Надоел», сообщает «Открытая Россия».

Движению не удалось получить разрешение от столичных властей. Мэрия предлагала заявителям альтернативный маршрут, но они от него отказались.

Как сообщил РИА Новости руководитель департамента безопасности Москвы Владимир Черников, на мероприятии не зафиксировали нарушений общественного порядка.

«Пока нарушений нет, есть определенные неудобства для машин, но в остальном все нормально», – сказал Черников.

Участники акции прошли от Славянской площади до приемной президента РФ на Ильинке и передали свои письма Владимира Путина с просьбой завершить политическую карьеру.

https://twitter.com/alenawenger/status/858283326804774912

РИА Новости уточняет, что протестующие «никаких лозунгов не выкрикивали, плакаты не демонстрировали». По оценке МВД, в «Надоел» принимали участие 250 человек, сообщает «Интерфакс». «Новая газета» оценила численность акции в 500 человек.

Как передавало «Эхо Москвы», приемную главы государства в Москве утром 29 апреля огородили забором, жалюзи в здании были опущены, двери заперты. На сайте учреждения указано, что оно работает с понедельника по субботу включительно, позднее приемная действительно открылась.

В Санкт-Петербурге акция началась одновременно с московской, на ней почти сразу же задержали около 15 человек, впоследствии число задержанных выросло, по данным «Открытой России», до ста человек.

В некоторых городах акция была согласована либо прошла в гайд-парке, как, к примеру, в Барнауле. «Интерфакс» сообщал, что в барнаульском митинге приняли участие около 30 человек.

https://twitter.com/open_election/status/858257785338953728

В Кемерове, сообщает «ОВД-Инфо», задержали 16 человек, в том числе восьмилетнего ребенка, его затем забрали родители. В Горно-Алтайске задержан организатор акции.

Полиция и прокуратура ранее просили москвичей воздержаться от участия в несанкционированной акции 29 апреля.

Роскомнадзор в ночь на 29 апреля прислал «Открытой России» предупреждение, что Генпрокуратура нашла в материале на сайте проекта о предстоящей акции призывы к массовым беспорядкам.

В московском офисе «Открытой России» 27 апреля прошли обыски, за день до этого движение признали нежелательной организацией.

По словам координатора проекта Марии Бароновой, движение по российским законам не должно регистрироваться как юридическое лицо, поэтому его нельзя признать нежелательным. По мнению Михаила Ходорковского, попадание «Открытой России» в список нежелательных связано с акцией «Надоел».