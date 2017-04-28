12:51

Президент России Владимир Путин ежедневно проводит много рабочих мероприятий, и не обо всех из них выпускаются сообщения пресс-службы.

Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Так он прокомментировал публикацию «Коммерсанта» о «тайном» разговоре Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

«Президент России в ежедневном режиме осуществляет самые разные контакты по международной линии, в том числе с главами других государств. Далеко не все из них становятся темой для соответствующих сообщений пресс-служб, равно как и в целом мероприятия рабочего графика президента», – объяснил Песков.

«Коммерсантъ» 28 апреля сообщил, что в начале месяца Путин и Порошенко обсуждали по телефону ситуацию со снабжением Донбасса водой, продуктами и электричеством.

По словам источников газеты, президентам приходилось шутить, чтобы не разругаться. По данным газеты, с начала года главы России и Украины провели не меньше пяти телефонных бесед, все из них инициировал Киев.

В администрации Порошенко заявили, что единственный разговор Порошенко и Путина в апреле прошел на встрече «нормандской четверки».