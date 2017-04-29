15:00

В Санкт-Петербурге несогласованная акция «Открытой России» под названием «Надоел» закончилась массовыми задержаниями. Об этом сообщается в онлайн-трансляции «Открытой России».

По данным организации, озвученным в прямом эфире, в Петербурге задержали до ста человек.

https://twitter.com/khodorkovsky/status/858290470144888832

В Москве аналогичная акция началась одновременно с петербургской, задержаний на ней пока нет, хотя она также не была согласована.

Акции «Надоел» проходят в нескольких городах России, их участники через приемные президента РФ передают письма на имя РФ Владимира Путина с просьбой завершить политическую карьеру.

Как передавало «Эхо Москвы», приемную главы государства в Москве утром 29 апреля огородили забором, жалюзи в здании были опущены, а двери заперты. На сайте приемной указано, что она работает с понедельника по субботу включительно.

Позднее приемная действительно начала работать, протестующие смогли через рамки попасть на территорию приемной и начать передавать письма президенту. По словам координатора «Открытой России» Марии Бароновой, письма принимают две женщины, которые регистрируют их как личные обращения к президенту РФ.

Сколько человек участвуют в акциях в разных городах, организаторы не сообщают. По оценке ведущего «Эха Москвы» Александра Плющева, в Москве на «Надоел» вышли «несколько сотен людей».

https://twitter.com/plushev/status/858288647023591424

«Новая газета» пишет о 500 участниках, московское МВД насчитало 250 человек, передает «Интерфакс».

«Открытая Россия» сообщает о массовых задержаниях в Ростове-на-Дону, в Казани, как передает «Idel. Реалии», задержаны член «Открытой России» Дарья Кулакова и одна из участниц акции.

В Кемерове, сообщает «ОВД-Инфо», задержали 16 человек, в том числе восьмилетнего ребенка, которого затем забрали родители. Остальных задержанных привезли в суд. Как передает «Дождь», в Тюмени, Новокузнецке и Ижевске организаторы акций задержаны «под разными предлогами». В Туле задержали всех участников «Надоел» – 30 человек.

В московском офисе «Открытой России» 27 апреля прошли обыски, за день до этого движение признали нежелательной организацией.

Как поясняла Мария Баронова, движение по российским законам не должно регистрироваться как юридическое лицо, соответственно, его нельзя признать нежелательным или закрыть.

По мнению Михаила Ходорковского, попадание организации в список нежелательных связано с акцией «Надоел».