18:42

Власти Австрии ищут возможность заставить такие компании как Google и Facebook платить налоги со «сделок» с интернет-пользователями в стране. Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет агентство, план австрийских властей касается бизнес-модели подобных компаний: пользователи пишут посты в фейсбуке, постят твиты и пользуются поиском бесплатно до тех пор, пока разрешают компаниям использовать персональные данные для настройки рекламы.

Такое «молчаливое соглашение» – это форма обмена, сделкой в нем становится то, что пользователи по сути платят компаниям своими данными, пояснил представитель австрийских социал-демократов Андреас Шидер.

Поэтому на такие «транзакции» тоже может быть установлен налог на добавленную стоимость, сказал он.

Кроме того, в планах социал-демократов – установить налог на цифровые услуги, которые пользователи покупают у компаний, не имеющих физического присутствия в Австрии.

В России с 2017 года действует закон, по которому зарубежные интернет-корпорации должны платить НДС с продаж цифрового контента («налог на Google»). Компании должны зарегистрироваться в ФНС, это уже сделали Google и Facebook.