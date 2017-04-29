Власти Австрии ищут возможность заставить такие компании как Google и Facebook платить налоги со «сделок» с интернет-пользователями в стране. Об этом сообщает Bloomberg.
Как пишет агентство, план австрийских властей касается бизнес-модели подобных компаний: пользователи пишут посты в фейсбуке, постят твиты и пользуются поиском бесплатно до тех пор, пока разрешают компаниям использовать персональные данные для настройки рекламы.
Такое «молчаливое соглашение» – это форма обмена, сделкой в нем становится то, что пользователи по сути платят компаниям своими данными, пояснил представитель австрийских социал-демократов Андреас Шидер.
Поэтому на такие «транзакции» тоже может быть установлен налог на добавленную стоимость, сказал он.
Кроме того, в планах социал-демократов – установить налог на цифровые услуги, которые пользователи покупают у компаний, не имеющих физического присутствия в Австрии.
В России с 2017 года действует закон, по которому зарубежные интернет-корпорации должны платить НДС с продаж цифрового контента («налог на Google»). Компании должны зарегистрироваться в ФНС, это уже сделали Google и Facebook.
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