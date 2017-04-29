18:55

Следственный комитет завел дело о халатности на сотрудника петербургского метрополитена в рамках расследования теракта в метро. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, дело завели на старшего инспектора Константина Ипполитова. Он был старшим в смене на станции «Академическая», где предполагаемый исполнитель теракта Акбаржон Джалилов спустился в метро.

По версии СК, Ипполитов не обеспечил должную работу службы контроля на станции, поставив на смену двоих стажеров. Они не имели права использовать установку для досмотра, а сам Ипполитов не принимал участия в досмотре.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля, погибли 16 человек, включая предполагаемого смертника. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Батальон имама Шамиля», связанная с «Аль-Каидой».

Фигурантами дела стали десять человек, 18 апреля суд арестовал предполагаемого организатора теракта Аброра Азимова. Его также обвиняют в незаконном обороте взрывчатки. ФСБ 20 апреля объявила, что установила заказчика теракта.

По данным источников РБК, на причастность к теракту проверяют идеологов «Исламского государства», в том числе Ислама Атабиева по прозвищу «Абу Джихад».

«Газета.Ru» и «Коммерсантъ» писали, что к взрыву может быть причастна группировка «Таухид валь-Джихад», которая в 2015 году присягнула на верность «Фронту ан-Нурса», ранее считавшимся сирийским подразделением «Аль-Каиды»