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Власти Турции объяснили свое решение заблокировать «Википедию», сообщает Anadolu.

По их мнению, интернет-энциклопедия «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене».

Уточняется, что ресурс могут разблокировать, если «Википедия» удалит «необоснованную информацию о неких связях Анкары с террористическими организациями».

О блокировке сайта стало известно ранее 29 апреля. Как сообщалось, доступ к ресурсу ограничили в соответствии с законом 5651, который регулирует интернет-вещание и борьбу с преступлениями в этой сфере.

Турция 16 апреля провела инициированный президентом Реджепом Эрдоганом референдум о расширении президентских полномочий. Положительно проголосовали 51,41% участников, но в крупнейших городах Турции, в том числе в Анкаре, большинство участников референдума выступили против изменений.