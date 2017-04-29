На Кубе упал пассажирский самолет Ан-26 авиакомпании Aerogavita, на борту которого находились 39 человек, пишет Ciber Cuba со ссылкой на представителей авиакомпании.
Выживших, предварительно, нет. О россиянах на борту пока не сообщается. По информации издания, лайнер упал в труднодоступном месте.
По данным NTN24, Самолет вылетел из аэропорта Баракоа и упал во время полета над районом Пинар-дель-Рио на западной части острова.
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