21:51

На Кубе упал пассажирский самолет Ан-26 авиакомпании Aerogavita, на борту которого находились 39 человек, пишет Ciber Cuba со ссылкой на представителей авиакомпании.

Выживших, предварительно, нет. О россиянах на борту пока не сообщается. По информации издания, лайнер упал в труднодоступном месте.

По данным NTN24, Самолет вылетел из аэропорта Баракоа и упал во время полета над районом Пинар-дель-Рио на западной части острова.