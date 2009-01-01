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Президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства депутата Верховной рады от «радикальной фракции» Андрея Артеменко, сообщает в фейсбуке лидер партии Олег Ляшко.

«Да, мы этого добились! Президент Украины сегодня подписал указ о прекращении гражданства Украины народного депутата Украины Андрея Артеменко в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады», – заявил Ляшко.

По его словам, «это уникальный и первый за 26 лет независимости Украины случай», когда государственный чиновник ответил за нарушение Конституции страны, которая «предусматривает только одно – украинское – гражданство». Ляшко добавил, что фракция потребует досрочного прекращения депутатских полномочий Артеменко.

В феврале 2017 года украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Артеменко по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена). По версии прокуратуры, он совершил антигосударственные действия в сотрудничестве с Россией.

Ранее The New York Times сообщала, что депутат из «радикальной фракции» разработал план нормализации отношений Киева с Москвой и передал его экс-советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну.

План, в частности, предусматривал вынос на референдум вопроса передачи Крыма в аренду России.

По словам самого Артеменко, он предлагал сдать Крым в аренду на 50 или 100 лет.