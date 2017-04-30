Президент США Дональд Трамп пообещал в скором времени существенно снизить налоги, передает «РИА Новости».
«Моя экономическая команда разработала одно из крупнейших в истории США сокращений налогов. Даже больше, чем при Рональде Рейгане», – сказал он.
Трамп добавил, что речь идет о «крупных налоговых льготах для среднего класса» и о «понижении налогов для бизнеса с 35% до 15%».
По его словам, компании «вернутся» в США, так как налоги и регулятивные нормы будут «честными».
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