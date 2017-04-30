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Разработанный в Китае крупнейший в мире гидросамолет AG600 прошел наземное испытание, пишет Sina со ссылкой на Китайскую авиастроительную корпорацию.

Как сообщается, в мае состоится первый полет AG600 над сушей, а во второй половине года самолет-амфибия пролетит над водой.

https://twitter.com/ChinaPlusNews/status/858352979811868673

AG600 будут использоваться для борьбы с лесными пожарами и для спасательных операций. Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонн, за 20 секунд AG600 способен забрать до 12 тонн воды и сбросить 370 тонн жидкости без дозаправки.

Гидросамолет может находиться в воздухе до 12 часов, его максимальная скорость – 500 километров в час.