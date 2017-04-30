11:04

Следователи по делу бывшего начальника управления «Т» антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко установили, откуда у него появилась валюта более чем на 8 млрд рублей, изъятая при обыске. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, $120 млн и €2 млн, найденные при обыске у Захарченко, сначала попали в два российских банка, их названия не уточняются. Собеседник «Росбалта» заявил, что эти финансовые организации связаны с группой бизнесменов, под контролем у которых находились фирмы-подрядчики РЖД и «дочек» транспортной монополии.

Многомиллиардные средства упомянутых структур потом частично были обналичены. По версии следователей, обнаруженная у Захарченко валюта – «доля» полковника и некоторых его коллег в МВД за покровительство этим фирмам.

Как рассказал источник «Росбалта», отследить валюту помогла упаковка. Захарченко хранил доллары в целлофановых брикетах по $200 тысяч, на которых сохранились коды и печати ФРС США. Для выяснения происхождения денег ЦБ сделал запрос американским властям.

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Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК РФ) и воспрепятствовании предварительному следствию (статья 294 УК РФ). Его арестовали 10 сентября 2016 года. Происхождение найденной при обыске валюты он объяснить отказался.

Отца Дмитрия Захарченко Виктора арестовали 18 апреля текущего года по обвинению в растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ). Позднее по его делу арестовали также бывшего руководителя банка МИА Владимира Корьевкина. В сентябре прошлого года «Коммерсантъ» писал, что Следственный комитет в качестве одной из версий происхождения крупных сумм денег рассматривает семейный бизнес Дмитрия Захарченко, который вместе с отцом мог помогать проблемным банкам в обналичивании средств или выводе их за рубеж.