14:08

Кредиторы бывшего владельца банка «Российский кредит» Анатолия Мотылева подали в Арбитражный суд Москвы дополнительные иски о взыскании средств с экс-банкира. Об этом сообщает RNS.

Новые иски поданы на сумму 14,8 млрд рублей. Как отмечает RNS, в результате общая сумма требований кредиторов к Мотылеву составляет свыше 22,5 млрд рублей.

В январе 2017 года московский арбитраж начал процедуру банкротства Мотылева. Запустить реструктуризацию долгов экс-банкира требовала компания «Флауари девелопментс Лимитед»; также обанкротить Мотылева требовал сам «Российский кредит».

ЦБ отозвал лицензию у «Российского кредита» в июле 2015 года в связи с высокорискованной кредитной политикой и недостоверной отчетностью. Тогда же лицензии были лишены еще три банка, ранее подконтрольные Мотылеву, – «Тульский промышленник», М Банк и АМБ Банк. Все четыре организации были признаны банкротами. По данным ЦБ, «дыра» в капитале этих банков превысила 100 млрд рублей.

В мае 2016 года «Коммерсантъ» писал, что Басманный суд Москвы арестовал все имущество и активы Мотылева в России (несколько квартир и земельные участки в Подмосковье) в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).