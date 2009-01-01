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Строительство Украиной дамбы в Херсонской области, перекрывающей воду в Крым, можно назвать только «мелким пакостничеством». Об этом 30 апреля заявил председатель комитета по государственному строительству Госсовета Крыма Ефим Фикс, передает ТАСС.

«Нам, крымчанам, от этого ни холодно, ни жарко, пусть себе там радуются, а мы воду не получаем с Украины уже три года и все тихо и спокойно. Воды нам своей хватает, <…> водохранилища заполнены, более того, их вода нам не нужна. А они (украинцы) пусть радуются, что у них такая дамба есть», – добавил он.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по социальной защите Александр Шувалов посоветовал украинским властям «забетонировать вокруг себя вообще все». Шувалов добавил, что с водой в Крыму «все в порядке».

Руководитель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил «Интерфаксу», что полуостров полностью обеспечен водой, в том числе на весь курортный сезон, а власти Украины «сами себя пугают». Вайль указал, что дамба «построена с таким учетом, чтобы воду и нам давать, когда они созреют» (в ней имеется шлюз).

Вечером 29 апреля телеканал «ТСН Украина» передал, что Украина достроила дамбу, которая заблокировала поступление воды Днепра в Крым. С помощью дамбы, сооружение которой обошлось в 35 млн гривен (около $1,3 млн) украинская сторона намерена экономить воду из Каховского водохранилища и орошать земли в Херсонской области.

Украина начала перекрывать шлюзы Северо-Крымского канала, по котором вода Днепра поступала в Крым, еще в 2014 году, после того, как полуостров вошел в состав РФ. До этого водоснабжение Крыма украинской стороной было сокращено втрое.