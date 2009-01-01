15:16

К недавнему нападению на политика Алексея Навального, когда ему плеснули в лицо зеленкой, причастна Администрация президента. Об этом сам оппозиционер написал в блоге 30 апреля.

«Ни на секунду не сомневаюсь и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента. Да, непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы, но у них постоянно точные данные о моих перемещениях <…>. Понятно, что данными из баз и данными наружного наблюдения их снабжают спецслужбы. Они же гарантируют неприкосновенность, “неработающие камеры” и нежелание полиции вести расследование», – пояснил он.

По словам Навального, в данном случае «никакого расследования, конечно, не будет». Он отметил, что по поводу нападения его никто не опрашивал, а уголовное дело до сих пор не возбудили.

Политик добавил, что, по мнению врача, ему плеснули в лицо зеленкой, смешанной с чем-то еще, так как одна она не причинила бы такого сильного ожога. «Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным. Ну если не получится (есть вероятность, увы), то будет в России президент со стильным белым глазом», – рассказал Навальный.

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На Навального напали 27 апреля около офиса Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Из-за попавшей в глаз зеленки политику пришлось вызвать скорую; позднее в больнице ему поставили диагноз «химический ожог правого глаза». На следующий день юрист ФБК Любовь Соболь рассказала. что ей угрожали «облить ее серной кислотой».

В марте Навального облили зеленкой, когда он приехал на открытие своего предвыборного штаба в Барнауле. В апреле 2016 года в политика плеснули, по его словам, «синей химической жидкостью» у дверей офиса. Тогда же Навальный заявил, что все такие акции закончатся «плесканием кислотой в лицо при явной поддержке полиции и спецслужб».