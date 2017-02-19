17:35

Депутат Верховной рады Андрей Артеменко, предлагавший сдать Крым в аренду, назвал фейком сообщения о лишении его гражданства. Об этом он заявил в эфире телеканала «112. Украина».

«Если помните четыре или пять дней тому назад появилась информация, что якобы миграционная служба, а потом комиссия по гражданству при администрации президента проголосовала и вынесла решение обратиться к президенту о лишении меня гражданства Украины. Как выяснилось после двух или трех часов поиска, никакой комиссии не было. Это все фейк, который вбрасывают некоторые мои коллеги», – указал Артеменко (цитата по ТАСС).

Депутат напомнил, что согласно украинской конституции, «гражданин может прекратить гражданство Украины только по собственному желанию». Он отметил, что ему ничего неизвестно об указе президента Украины Петра Порошенко, касающемся его гражданства.

«Я подал официальный депутатский запрос в администрацию президента, чтоб понять официальную позицию президента. Если да – будет соответствующая реакция», – пояснил Артеменко, сказав, что будет оспаривать это решение.

Депутат добавил, что если информация не подтвердится, «такого политика, как Олег Ляшко, надо судить». Именно Ляшко, лидер фракции Радикальной партии в Раде, сообщил, что Артеменко лишили украинского гражданства, так как в 2005 году тот получил гражданство Канады. Между тем Артеменко подчеркнул, что аннулировал канадский паспорт еще в 2014 году, когда узнал, что будет зарегистрирован кандидатом в народные депутаты от «Радикальной партии».

В феврале 2017 года прокуратура Украины завела уголовное дело о государственной измене в отношении Артеменко. По версии следствия, депутат помог России в «в проведении подрывной деятельности против Украины». До этого газета The New York Times писала, что Артеменко разработал план нормализации отношений Киева с Москвой, включавший вынос на референдум вопроса о передаче Крыма в аренду РФ.