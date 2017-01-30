19:05

Эйк Батиста, который несколько лет назад был самым богатым бизнесменом в Бразилии, переведен из тюрьмы под домашний арест перед судебным процессом по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

В январе 2017 года суд арестовал Батисту по обвинению в отмывании средств. 29 апреля один судья Федерального верховного суда решил освободить бизнесмена на время слушаний, но некоторое время спустя другой федеральный судья ограничил свободу Батисты.

Батиста будет содержаться в двухэтажном особняке с бассейном в Рио-де-Жанейро, передает телеканал Globo. Ему запрещено общаться с другими фигурантами дела.

По версии следствия, Батиста дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу. Последний был арестован по подозрению в коррупции в ноябре 2016 года. Как отмечает Bloomberg, и Батиста, и Кабрал арестованы в рамках операции «Автомойка», связанной с расследованием хищений в бразильской нефтегазовой госкомпании Petrobras.

В 2011 году Forbes оценивал состояние Батисты в $30 млрд. Два года спустя он покинул список Forbes после того, как потерял 90% своего капитала.