Эйк Батиста, который несколько лет назад был самым богатым бизнесменом в Бразилии, переведен из тюрьмы под домашний арест перед судебным процессом по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters.
В январе 2017 года суд арестовал Батисту по обвинению в отмывании средств. 29 апреля один судья Федерального верховного суда решил освободить бизнесмена на время слушаний, но некоторое время спустя другой федеральный судья ограничил свободу Батисты.
Батиста будет содержаться в двухэтажном особняке с бассейном в Рио-де-Жанейро, передает телеканал Globo. Ему запрещено общаться с другими фигурантами дела.
По версии следствия, Батиста дал взятку в размере $16,5 млн бывшему губернатору Рио-де-Жанейро Сержиу Кабралу. Последний был арестован по подозрению в коррупции в ноябре 2016 года. Как отмечает Bloomberg, и Батиста, и Кабрал арестованы в рамках операции «Автомойка», связанной с расследованием хищений в бразильской нефтегазовой госкомпании Petrobras.
В 2011 году Forbes оценивал состояние Батисты в $30 млрд. Два года спустя он покинул список Forbes после того, как потерял 90% своего капитала.
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