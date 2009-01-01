20:50

Телеканала РЕН ТВ опубликовал новую видеозапись нападения на Алексея Навального. Ролик в своем твиттере опубликовал сам политик.

https://twitter.com/navalny/status/858732566765084677

На записи видно, как неизвестный мужчина убегает, в руках у него банка с зеленкой. Лицо нападавшего на видео замазано.

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Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов опубликовал фотографию предполагаемого нападавшего. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш отметила, что внешние камеры в момент нападения не работали.

https://twitter.com/IoannZH/status/857623577193054208?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Frepublic.ru%2Fposts%2F82413

Политика облили зеленкой 27 апреля около офиса ФБК. Она попала в глаза, и ему пришлось вызвать скорую. В больнице Навальному поставили диагноз «химический ожог правого глаза». В связи с нападением Навальный потребовал возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда.

Ранее Навальный в своем блоге написал, что к недавнему нападению причастна Администрация президента. По словам оппозиционера, по поводу нападения его никто не опрашивал, а уголовное дело до сих пор не возбудили.

Он также отметил, что, по мнению врача, ему плеснули в лицо зеленкой, смешанной с чем-то еще, так как одна она не причинила бы такого сильного ожога. «Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным. Ну если не получится (есть вероятность, увы), то будет в России президент со стильным белым глазом», – рассказал Навальный.

В марте Навального облили зеленкой, когда он приехал на открытие своего предвыборного штаба в Барнауле. В апреле 2016 года в политика плеснули, по его словам, «синей химической жидкостью» у дверей офиса. Тогда же Навальный заявил, что все такие акции закончатся «плесканием кислотой в лицо при явной поддержке полиции и спецслужб».