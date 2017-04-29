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Вахитовский районный суд Казани арестовал на 10 суток заместителя председателя казанского отделения «Открытой России» Дарью Кулакову. Об этом в своем фейсбуке сообщила координатор «Открытой России» Мария Баронова.

По ее словам, Кулакова во время акции собирала в коробку письма-обращения к президенту России Владимиру Путину, но уже в конце акции к ней подошли сотрудники Росгвардии и отвезли в отделение ФСБ.

Позже арестовали и другую активистку Ляйсан Исмагилову. Она получила 36 часов обязательных работ.

Дарью Кулакову арестовали по статье 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и статье 20.2 (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга) КоАП.

По словам защитника Кулаковой Эльзы Нисанбековой, до вынесения решения суда Кулакова и Исмагилова сутки провели в полиции, передает РБК. Кулакова подала жалобу на арест, в понедельник ее рассмотрит Верховный суд Татарстана.

Акция «Открытой России» под названием «Надоел» прошла в нескольких городах России. Участники через приемные президента РФ передавали письма на имя Владимира Путина с просьбой завершить политическую карьеру.

В Санкт-Петербурге акция закончилась массовыми задержаниями. По данным организации, озвученным в прямом эфире, в Петербурге задержали до ста человек.

В Москве, по оценке МВД, в «Надоел» принимали участие 250 человек, сообщал «Интерфакс». «Новая газета» оценила численность акции в 500 человек. Акция в столице прошла без задержаний.

В некоторых городах акция была согласована либо прошла в гайд-парке. В Барнауле, по данным «Интерфакса», в митинге приняли участие около 30 человек.

В Кемерове, по данным «ОВД-Инфо», задержали 16 человек, в том числе восьмилетнего ребенка, его затем забрали родители. В Горно-Алтайске задержан организатор акции.

В московском офисе «Открытой России» 27 апреля прошли обыски, за день до этого движение признали нежелательной организацией.

По мнению Михаила Ходорковского, попадание «Открытой России» в список нежелательных организаций связано именно с акцией «Надоел».