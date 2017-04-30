Региональным властям поручат жестко пресекать противоправные действия против оппозиционеров. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источники в Кремле.
Правоохранительные органы должны будут привлекать всех виновных к ответственности, отмечает собеседник издания.
Кроме того, другой источник, близкий к Кремлю, утверждает, что власти вряд ли имеют отношение к последним нападениям. По его словам, эти нападения часто устраивают активисты «из искренних побуждений», потому что они уверены, что оппозиционеры несут государству вред и их надо остановить.
«Прессовать» активистов перестанут, отмечает источник, потому что это повышает их узнаваемость среди населения.
«Фактически такие нападения приводят только к их раскрутке», – отмечает собеседник издания.
Оппозиционного политика Алексея Навального ранее облили зеленкой 27 апреля около офиса ФБК. Нападение стало причиной «химического ожога глаза». В связи с этим Навальный потребовал возбудить уголовное дело по статьям о хулиганстве и умышленном причинении вреда.
По словам политика, к недавнему нападению причастна Администрация президента.
В марте его также облили зеленкой, когда он приехал на открытие своего предвыборного штаба в Барнауле. Ранее в апреле 2016 года в политика плеснули, по его словам, «синей химической жидкостью» у дверей офиса.
Зеленкой облили и блогера Илью Варламова. Это произошло 26 апреля в Ставрополе. Блогер пояснил, что у выхода из аэропорта его встретили около 10 молодых людей, после чего бросили в него торт, облили зеленкой и йодом. По его словам, молодые люди кричали: «Вали в свою Америку».
Позже в тот же день блогеру разбили машину.
По данным ГУ МВД по Ставропольскому краю, личности нападавших на Варламова установлены, один из них сам пришел в полицию и во всем признался.
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