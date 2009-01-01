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Глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин рассказал о выдвижении ОВ Черемушки «заведомо лживой версии нападения» на активистку партии Наталью Федорову. Об этом он написал в своем фейсбуке.

По словам Митрохина, полиция фальсифицирует бытовую версию нападения.

«Полицейские говорят, что, по данным видеокамер, она по дороге из магазина беседовала с преступником и из-за чего-то с ним поссорилась. Вот он, дескать, и отомстил.﻿ Но она шла не из магазина и ни с кем не общалась», – отмечает Митрохин.

Политик также сообщил, что направил начальнику московской полиции обращение с просьбой взять расследование под личный контроль, однако этого сделано не было.

«Сейчас мы подыскиваем квалифицированного адвоката, который поможет Наталье в общении с полицейскими», – добавил Митрохин.

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Активистке партии «Яблоко» Наталье Федоровой плеснули в лицо «химический раствор» 28 апреля. После этого у женщины пропало зрение, она обратилась в больницу. Врачи диагностировали у Федоровой химические ожоги лица и глаз.﻿

За несколько дней до нападения Федорова на встрече с представителем управы района Черемушки раскритиковала идею «переселения москвичей».