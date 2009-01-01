07:29

Экс-премьер министр Великобритании Тони Блэр решил вернуться в политику. Об этом он рассказал в интервью The Daily Mirror.

«Brexit дал мне мотивацию, чтобы активно участвовать в политике», – отметил политик.

По его словам, ﻿не только Brexit, но и заключение соглашения о свободной торговле между Евросоюзом и Великобританией могут нанести королевству ущерб.

Блэр намерен принимать участие в политических дебатах, но работу в благотворительном фонде, созданном в 2008 году, оставлять не собирается.

«Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы проходим исторический момент, а я молчу. Это может означать, что мне нет дела до страны. Но это не так», – приводит газета слова политика.

5 марта газета Mail on Sunday сообщила, что Блэр провел секретную встречу в Белом доме с зятем и старшим советником Трампа Джаредом Кушнером. На этой встрече обсуждалась возможность, что бывший британский премьер может занять должность специального представителя президента США по Ближнему Востоку.

Позднее на официальном сайте Блэра появилось заявление, в котором эта информация отвергалась.

Тони Блэр возглавлял правительство Великобритании с 1997 по 2007 год. После этого он был назначен специальным посланником на Ближнем Востоке от «ближневосточного квартета» (куда входили Россия, Евросоюз, США и ООН). С этого поста Блэр ушел в мае 2015 года.