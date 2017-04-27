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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты в стране на 60% с 1 мая. Об этом сообщает Latin American Herald Tribune.

Размер зарплаты увеличивается с 40638 до 65021 боливара. По официальному курсу доллара США (717 боливаров) жители Венесуэлы будут получать в месяц минимум $90, но по курсу черного рынка – всего $15).

Мадуро также объявил об увеличении пособия на покупку основных продуктов питания со 108 тысяч до 135 тысяч боливаров. В результате минимальный месячный доход венесуэльцев составит около 200 тысяч боливаров (около $278 в месяц по официальному курсу и $47 по курсу черного рынка).

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С начала 2017 года минимальная зарплата в Венесуэле повышалась уже трижды (с учетом текущего увеличения). Рост выплат проходит на фоне активно разгоняющейся инфляции: в текущем году, по прогнозам МВФ, она достигнет 720%, а в следующем – превысит 2000%.

С начала апреля в Венесуэле проходят массовые антиправительственные акции. Их участники добиваются отстранения Мадуро от власти и требуют проведения честных выборов. За месяц во время протестов арестовали более 1,3 тысячи человек, минимум 28 были убиты.