10:05

Из-за попавшего в зону турбулентности самолета «Аэрофлота», летевшего из Москвы в Бангкок, травмы получили 12 россиян. Об этом сообщило посольство РФ в Таиланде.

Речь идет о переломах и ушибах. Как уточнили в посольстве, некоторым пострадавшим требуется операция.

Всего пострадали около 20 пассажиров рейса SU 270, все они доставлены в местную больницу. Ранее заведующий консульским отделом посольства РФ Владимир Соснов заявил ТАСС, что пострадали 27 человек.

В ближайшее время на сайте посольства опубликуют список пострадавших. Открыта горячая линия связи, по которой можно получить информацию об инциденте: +66 90 403–3645.

Как пояснили в «Аэрофлоте», самолет попал в «турбулентность ясного неба», которая возникает в чистом небе с хорошей видимостью, и метеорологический радиолокатор не может уловить ее приближение. Поэтому у экипажа не было возможности заранее предупредить пассажиров.