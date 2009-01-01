10:38

На Красной площади в Москве проходит первомайская демонстрация. Трансляцию ведет «Первый канал».

Участники шествия несут плакаты с лозунгами «Долой коррупцию и бедность!», «От эпохи хрущевок к комфортному жилью для всех», «Москва – наш общий дом». Также встречаются призывы «Труду достойную оплату», «Нам нужная великая Россия», «За мир и стабильность», «За достойный труд без войн и санкций», а также плакаты «Наша солидарность – наша сила», «Образование, качество, успех».

Как передают ведущие трансляции, перед шествием многие участники сделали селфи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Сам мэр принял участие в демонстрации вместе с руководителями федераций профсоюзов, передает «Интерфакс». «Москва развивается, у Москвы хорошее настроение, боевое. У нас все получится! Поздравляю с Первомаем, праздником весны и труда!» – обратился к москвичам Собянин.

В Московской федерации профсоюзов ожидают, что всего в праздничной демонстрации примут участие около 100 тысяч человек. Официальный девиз акции – «За достойную работу, зарплату, жизнь!», также участники шествия собираются использовать лозунг «Терроризм не пройдет».

28 апреля телеканал «Дождь» сообщил, что руководство «Единой России» поручило к 1 Мая изготовить в регионах баннеры с призывами уехать на Дальний Восток и с угрозами коррупционерам. Среди лозунгов, например, были: «Честному – хвала, коррупционеру – тюрьма!», «На Дальнем Востоке хочу я гектар! Возьму и поеду, пока не так стар!» и «Путин за народ, Россию к успеху он смело ведет!».